По сообщению агентства ABNA со ссылкой на БелТА, «Александр Вольфович», секретарь Совета безопасности Беларуси, на четырнадцатом заседании секретарей советов безопасности стран Содружества Независимых Государств в Москве сказал: милитаризация Запада с целью достижения военного превосходства больше не скрывается, и officials этих стран открыто говорят о готовности к возможной войне.

Указывая на изменения в сфере безопасности и рост военных и киберугроз, он добавил: одновременно с этим процессом меняется и характер внешнего давления на независимые государства.

Вольфович подчеркнул: западные страны завершают механизмы применения комбинированного давления; механизмы, которые используются с целью вмешательства во внутренние дела стран, ослабления национального суверенитета и воздействия на их политические процессы.

Секретарь Совета безопасности Беларуси сказал, что постсоветское пространство превратилось в арену комбинированного давления внешних игроков, и Беларусь также ежедневно сталкивается с последствиями этого давления.

Четырнадцатое заседание секретарей советов безопасности государств-членов Содружества Независимых Государств состоялось 9 ноября 2026 года (18 абана 1405 года) в Москве. Рассмотрение региональных вызовов безопасности, трансграничных угроз, терроризма, контрабанды и противодействие комбинированным угрозам были в числе основных тем этого заседания.