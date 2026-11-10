По сообщению агентства ABNA со ссылкой на телеканал Bloomberg, Пит Хегсет, министр войны США, не упоминая мирный характер ядерной программы Тегерана и нагло и открыто вмешиваясь во внутренние дела Ирана, заявил: необязательно быть популярным, но это может быть необходимо. Кто-то должен был выступить против продолжения иранской программы ядерного оружия! За 47 лет ни один президент не желал этого делать! Нельзя позволить им получить атомную бомбу!

Министр войны США, чтобы избежать широкого давления Конгресса, контролируемого демократами, по поводу своего импичмента, заявил: история будет судить о Трампе очень благосклонно и мягко! Мы не беспокоимся об импичменте. Завтра утром я проведу пресс-конференцию по этому поводу в Пентагоне.