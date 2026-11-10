По сообщению агентства ABNA, Бруно Родригес, министр иностранных дел Кубы, подчеркнул, что действия сионистских военных, препятствующие ввозу гуманитарной помощи в сектор Газа, притом в неблагоприятных условиях для десятков тысяч палестинских перемещённых лиц, неприемлемы и преступны.

Он добавил, что палестинцы из-за войны и геноцида в секторе Газа были вынуждены укрыться в палатках, но снижение температуры воздуха и сильные дожди удвоили их проблемы и затопили тысячи палаток.

Министр иностранных дел Кубы призвал международное сообщество не позволять продолжения преступлений сионистского режима в секторе Газа.

Исламское движение сопротивления ХАМАС также вчера, опубликовав заявление, объявило, что гуманитарная катастрофа в секторе Газа вслед за войной геноцида и широкомасштабным разрушением инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения продолжается, и с наступлением зимнего сезона страдания и проблемы жителей и перемещённых лиц этого региона усилились.

ХАМАС в этом заявлении подчеркнул, что оккупационный режим организованно продолжает управлять гуманитарной катастрофой в секторе Газа и разжигать её, и в рамках продолжающейся войны геноцида стремится углубить и затянуть кризис; действие, которое, по словам этого движения, совершается с целью сломить волю палестинского народа и уничтожить средства к жизни в этом регионе, притом в условиях, когда соглашение о прекращении огня уже подписано.