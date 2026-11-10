По сообщению агентства ABNA, Ясер Абдул-Захра аль-Хаджжадж, посол Ирака в Иране, заявил иракскому агентству «Ваа»: поездка Али Зейди, премьер-министра Ирака, имела особый и негласный (конфиденциальный) характер и была совершена с целью изучения путей снижения напряжённости и уменьшения накала войны в регионе.

Ясер Абдул-Захра аль-Хаджжадж, посол Ирака в Исламской Республике Иран, в понедельник подтвердил, что поездка премьер-министра Али Зейди в Иран была частной и необъявленной поездкой с целью обсуждения путей снижения напряжённости в регионе.

Он добавил: Ирак не находится в стороне от региональных событий, а активно действует в соответствии со своими высшими национальными интересами под руководством премьер-министра Али Зейди и направил свои дипломатические усилия на снижение напряжённости, предотвращение дальнейшей эскалации и укрепление региональной стабильности.

Это происходит в то время, как ранее некоторые источники сообщили «Аль-Хадас», что конфиденциальная поездка, совершённая иракской делегацией в Тегеран, была совершена под руководством Али Зейди, премьер-министра Ирака.

Эти источники добавили, что Дональд Трамп, президент США, в телефонных разговорах объявил о своём согласии с предложениями, представленными премьер-министром Ирака.

По словам этих источников, Трамп попросил премьер-министра Ирака сыграть роль посредника с Тегераном.