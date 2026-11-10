По сообщению агентства ABNA, Исмаил Бакаи, официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран, в интервью телеканалу «Аль-Маядин», разъясняя последние события, связанные с переговорами Тегерана и Вашингтона, сообщил о сокращении срока реализации предложенного Ираном плана с семи дней до двух и назвал этот шаг признаком серьёзности и доброй воли Исламской Республики Иран на пути дипломатии.

Бакаи, указывая на процесс взаимодействия между Ираном и США, заявил: Иран, чтобы продемонстрировать свою серьёзность в продвижении дипломатического пути, сократил срок реализации представленного предложения с семи дней до двух.

Критикуя подход американской стороны на переговорах, он добавил: внутри правительства США существует явная путаница относительно того, какой орган или должностное лицо несёт ответственность и обладает полномочиями для переговоров с Ираном, и некоторые должностные лица этой страны выдвигают противоречивые позиции и требования.

Официальный представитель Министерства иностранных дел, указывая на возможное влияние внутренних политических событий этой страны на позиции Вашингтона, отметил: представляется, что часть этих подходов находится под влиянием расчётов внутренней политики США и соображений, связанных с президентскими выборами 2028 года.

Бакаи также, критикуя постоянное изменение требований США, подчеркнул: Вашингтон непрерывно меняет свои цели и требования и практически таким подходом смещает цели переговоров.

Он подчеркнул, что Исламская Республика Иран изложила свои позиции и предложения прозрачно и через посредников, и связи между сторонами также продолжаются посредством прямых встреч и телефонных разговоров.

Последнее состояние сотрудничества Ирана и Агентства

Официальный представитель Министерства иностранных дел в другой части этого интервью затронул тему ядерного сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии и сказал: инспекторы Агентства около 10 дней назад прибыли в Иран для проведения периодических инспекций атомной электростанции Бушер.

По словам Бакаи, проведённые инспекции были ограничены АЭС Бушер и теми ядерными объектами, в отношении которых в нынешних условиях имелась возможность обеспечить необходимые предпосылки для инспекции.

Указывая на повреждение некоторых других ядерных объектов страны, он заявил: в нынешних условиях не существует определённого протокола и механизма для инспекции повреждённых объектов, и Международное агентство по атомной энергии также не располагает чёткими инструкциями для проведения таких инспекций.