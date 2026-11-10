По сообщению агентства ABNA, Мохаммад-Багер Галибаф, председатель Исламского консультативного совета, опубликовав пост в одной из социальных сетей, написал: израильтяне день и ночь стремятся втянуть США в бесконечную войну с Ираном; трясину, из которой ни один президент — ни нынешний, ни будущий, ни республиканец, ни демократ — не будет иметь сил выбраться.

Он добавил: до тех пор, пока Вашингтон не откажется от образа мышления «сначала Израиль», США и их союзники стремительно движутся к тёмной эпохе.