Он, заявив, что сегодня Сухопутные войска армии готовы противостоять любого рода угрозе, добавил: Сухопутные войска как основа армии, уповая на Всевышнего Бога и обладая готовностью к разумному ведению боя, человеческим капиталом, эффективным вооружением и снаряжением, а также используя духовный потенциал и новейшие технологии под мудрым руководством Верховного лидера, готовы дать на противодействие угрозам на любом уровне немедленный, твёрдый, мощный и более интенсивный, чем прежде, ответ.