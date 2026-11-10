По сообщению агентства ABNA, генерал-майор Мохсен Резаи, секретарь Высшего совета национальной безопасности, в своём аккаунте в одной из социальных сетей, обращаясь к американцам, написал: война против Ирана уже сейчас нанесла правительству США серьёзный ущерб; однако Вашингтон по-прежнему отчаянно барахтается, как загнанный в угол азартный игрок.

Он добавил: прекратите фабриковать фейковые новости о вымышленных переговорах и не отрицайте новый порядок в Западной Азии.

Резаи подчеркнул: пришло время капитулировать перед семью условиями, которые Иран неоднократно объявлял.