По сообщению агентства ABNA со ссылкой на сайт межрегиональной газеты «Аль-Кудс аль-Араби», Дональд Трамп в беседе с программой «60 минут» телеканала CBS, анализируя причины поражения Республиканской партии на выборах в Конгресс, указал, что война против Ирана и рост цен на бензин были одними из главных факторов недовольства людей.

Указывая на положение израильского режима, он также сказал: «Невероятно, но среди избирателей существует очень сильное недовольство Израилем».

Президент Америки в продолжение этого интервью, защищая свои военные действия в период президентства, сказал, что с использованием бомбардировщиков «B-2» нанёс удары по ядерной инфраструктуре Ирана.

Утверждая, что военные действия против Ирана исторически были правильным решением, он сказал: «Если бы Иран в период моего президентства обладал ядерным оружием, меня бы осуждали гораздо больше, чем сейчас».

Трамп также, указывая на роль союзников Америки в регионе, заявил, что без поддержки Соединённых Штатов израильский режим и другие союзники в регионе не смогли бы выжить, и добавил: «Страны, которые мы поддерживали, должны возместить все расходы, навязанные Америке в ходе войны».

В другой части этого разговора Трамп в ответ на возможность продолжения напряжённости, подчёркивая свой жёсткий подход, объявил, что в случае необходимости снова нанесёт военные удары по Ирану.

Он также относительно своей иммиграционной политики, признавая жёсткость мер по выдворению мигрантов, пообещал, что до конца своего срока поставит в повестку дня issuance широких амнистий.