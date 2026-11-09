По сообщению агентства ABNA, Reuters сообщил, что после победы демократов на промежуточных выборах в Америке и перехода председательства в комитетах Конгресса к этому течению в январе Роберт Гарсия, член Конгресса и кандидат на пост председателя комитета по надзору Палаты представителей, и Элизабет Уоррен, сенатор и кандидат на пост председателя банковского комитета Сената, предсказали, что Пит Хегсет, министр войны, Илон Маск и Стивен Миллер, новый глава аппарата сотрудников Белого дома, станут одними из первых, кто подвергнется расследованиям.

Согласно этому сообщению, Гарсия подчеркнул, что внимание расследований будет сосредоточено на роли Илона Маска в увольнении сотрудников федерального правительства в прошлом году, а также на роли Стивена Миллера в разработке и реализации жёстких иммиграционных политик. Уоррен также сообщила о возможности начала расследований в отношении крупных компаний.

Гарсия указал, что Пит Хегсет должен быть отстранён.

Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей, также объявил, что всеми силами поддерживает усилия Томаса Месси, члена Республиканской партии, по действиям против Хегсета.