По сообщению агентства ABNA, Эрнесто Суперон Гусман, постоянный представитель Кубы в Организации Объединённых Наций, в интервью телеканалу «Аль-Маядин» объявил, что эта страна готовит себя к возможному нападению Америки.

Он добавил: Куба желает диалога с Америкой на основе взаимного уважения, но в то же время подготовила себя к противостоянию всем сценариям.

Эти заявления прозвучали в условиях, когда Дональд Трамп, президент Америки, в течение последних месяцев выдвигал угрозы против Кубы. Трамп ранее говорил, что Америка может каким-то образом вмешаться в дела этой страны, и в какой-то момент охарактеризовал Кубу как следующую цель Вашингтона.

Телеканал CBS в репортаже от 26 сентября 2026 года (4 мехра 1405 года) объявил, что американская армия рассматривает возможные потребности Южного командования этой страны в силах поддержки, медицинских и военной полиции. По сообщению этого телеканала, американские officials связали это планирование с нападением на Кубу. Однако в документе, который рассматривал CBS, имя Кубы не упоминалось, и не было признаков издания приказа об отправке сил.

Напряжённость между Вашингтоном и Гаваной в последние месяцы возросла вслед за ужесточением американских санкций и угрожающими заявлениями американских officials. Кубинские officials, объявляя о готовности к диалогу с Вашингтоном, подчеркнули, что суверенитет и политическая структура этой страны не будут предметом переговоров. В свою очередь, американские officials говорили о продолжении давления на кубинское правительство и рассмотрении различных вариантов.