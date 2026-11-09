По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Al-Maalomah, Али аль-Фатлави, официальный представитель иракского движения «Ансар Аллах аль-Авфия», связанного с исламскими группами сопротивления этой страны, подчеркнул, что спутниковые сети «Аль-Арабия», «Аль-Джазира» и «Аль-Хадас» реализуют целенаправленный и спланированный проект против групп сопротивления и их оружия.

Он добавил, что эти арабские сети стремятся запятнать образ лидеров сопротивления и тех, кто выступил против капитуляции перед закулисными элементами этих сетей. Новостная и политическая линия этих сетей ведётся против шиитского течения с сектантскими целями и нацелена на внутреннюю стабильность.

Аль-Фатлави сказал: Почему эти сети не преследуют крупную коррупцию, которая существует среди некоторых иракских личностей, и стремятся только запятнать образ сил сопротивления?