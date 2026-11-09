По сообщению агентства ABNA, Садек Абдулла, эксперт по вопросам безопасности Ирака, подчеркнул, что группы сопротивления в этой стране составляют важную основу укрепления внутренней стабильности. Эти группы, особенно после событий 2014 года и крупного заговора против Ирака с целью передать страну террористическим группировкам в координации с Америкой, сыграли важную роль.

Он добавил: С этими группами следует обращаться как с национальными организациями и институтами, вдали от иностранных диктатов, особенно требований Америки.

Садек Абдулла указал: Сотрудничество в сфере разведки с Америкой несёт множество опасностей, особенно учитывая, что эта страна доказала, что подходит к вопросу безопасности исходя из своих интересов и интересов израильского режима, вдали от интересов других народов.

Он заявил: Следует быть бдительными в отношении любого движения против лидеров сопротивления и исламских групп в Ираке под предлогом монополизации оружия. Этот процесс должен полностью продвигаться внутри страны и на основе национального видения, вдали от американских указаний.