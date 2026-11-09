По сообщению агентства ABNA, Сейед Аббас Арагчи, министр иностранных дел нашей страны, опубликовав пост в одной из социальных сетей, написал: Американские избиратели сделали свой выбор. Теперь очередь Белого дома выбирать.

Он добавил: Наше «двухдневное предложение» лежит на столе: примите его требования, включая прекращение войны на всех фронтах, и увидите его результаты.

Министр иностранных дел нашей страны отметил: Или выберите войну и наблюдайте, как наши бдительные и опытные воины на поле боя обрушат на ваши головы ад огня.