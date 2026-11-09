По сообщению агентства ABNA, Рухолла Мотефаккераз ад в воскресенье в интервью, указывая на историю переговоров Ирана и Америки в тени военной угрозы, отметил: Вашингтон в прошлом пытался продвигать переговоры с помощью военной угрозы, но теперь, навязывая войну, он практически сделал путь переговоров бессмысленным. В нынешних условиях также табу на войну с Америкой сломано, и больше нет страха перед этой конфронтацией.

Представитель народа Тебриза, Азаршахра и Оску в Исламском консультативном совете, указывая на поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США, отметил: Президент Америки, который говорил об уничтожении иранской цивилизации, даже не смог сохранить позиции своей партии в Конгрессе и Сенате. Сопротивление иранского народа привело к тому, что Трамп потерпел поражение и на арене внутренней политики.

Он, заявив, что подход обеих основных партий Америки к Ирану враждебен, добавил: Демократы и республиканцы оба стремятся к падению системы Исламской Республики и уничтожению иранской цивилизации, и их различие сводится лишь к методу и инструментам, используемым на этом пути.

Член комиссии по энергетике Исламского консультативного совета, указывая на историю конфронтации Америки с Ираном с переворота 28 мордада 1332 года до настоящего времени, сказал: Вражда Вашингтона к иранскому народу началась с поддержки этой страной режима Пехлеви и после победы Исламской революции продолжилась различными действиями, включая навязывание восьмилетней войны, двенадцатидневной войны и войны Рамадана, а также введение экономических санкций, включая санкции CATSА и широкие экономические санкции.

Мотефаккераз ад подчеркнул: Если в период президентства Трампа Ирану была навязана война, то в период демократов также были введены самые жёсткие санкции против иранского народа; поэтому не следует думать, что подход демократов к Ирану мягче или менее затратен, чем у республиканцев.

Он, указывая на опыт переговоров Ирана с демократическими правительствами Америки, отметил: Поражения, которые мы понесли от внешне мягкой и дипломатической политики Америки, не меньше ударов, нанесённых военным и открытым подходом этой страны. Предпосылки военного нападения Америки в период Трампа также были созданы в ходе переговоров и соглашений Ирана с президентами-демократами этой страны.

Член президиума Исламского консультативного совета в завершение, критикуя взгляд тех, кто считает возможными переговоры и компромисс с демократами Америки, сказал: Такое представление ошибочно, и высказывания в этой связи не должны поколебать волю иранского народа.