По сообщению агентства ABNA, сардар Абольфазль Шекарчи в интервью о политических и предвыборных событиях в Америке сказал: Политические и предвыборные события в Соединённых Штатах Америки и чередующиеся поражения администрации Трампа и его однопартийцев в различных сферах являются не столько следствием поверхностных колебаний внутренней политики этой страны, сколько отражением более крупной и неоспоримой реальности — поражения перед волей могущественного Ирана.

Он добавил: Поражение доктрины агрессии, террора и максимального давления, а также бесполезных военных стратегий Вашингтона перед сдерживающим авторитетом, хрупкой и железной волей руководства, нации и Вооружённых сил Исламской Республики Иран сегодня не скрыто ни от одного справедливого аналитика.

Старший представитель Вооружённых сил продолжил: Враждебная политика американских лидеров против Ирана, череда неудач в мире и особенно в регионе Западной Азии, обрушение призрачного величия американского агрессивного флота и военной техники и тупик угроз этой страны поколебали основы пустой мощи Белого дома.

Он напомнил: Трамп и его неразумные, радикальные и террористические единомышленники вышли на поле, чтобы уничтожить гордый и цивилизованный Иран, но в обратном повороте сами стали жертвами стратегического истощения, глубоких внутренних кризисов и поражений, навязанных славными Вооружёнными силами Ирана и Осью сопротивления.

Сардар Шекарчи сказал: Это стратегическое поражение является живым документом той истины, что мировые уравнения силы никогда не складываются в пользу угнетателей.