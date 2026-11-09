По сообщению агентства ABNA, пресс-служба Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции объявила: С ранних часов сегодняшнего утра и до настоящего времени три танкера-нарушителя на несанкционированном маршруте Ормузского пролива подверглись взрывам и сильным пожарам, и дым от пожаров этих танкеров охватил небо Ормузского пролива.

Эти танкеры горят из-за отключения своих навигационных и идентификационных систем и злодеяний армии американских контрабандистов и агрессоров.

Военно-морские силы КСИР объявляют: Иранские правила Ормузского пролива неоднократно объявлялись всем судам, и неповиновение судов этим правилам и сотрудничество с армией американских контрабандистов для прохода через несанкционированные маршруты Ормузского пролива не будут иметь иной судьбы.