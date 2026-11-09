По сообщению агентства ABNA, Сейед Аббас Арагчи в своем аккаунте в одной из социальных сетей написал: Президент США ясно понял, что подавляющее большинство американского народа испытывает сильную неприязнь к Израилю.

Глава внешнеполитического ведомства нашей страны добавил: Примечательно то, что он, по-видимому, до сих пор не уяснил причину этого.

Арагчи сказал: Очевидно, что американцы сыты по горло тем, что Израиль обманывает американские правительства и втягивает их в бесконечные войны. Их терпение уже закончилось. Терпение нашего региона — тоже.