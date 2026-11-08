Согласно сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Анатоли», «Жан-Люк Меланшон», лидер левой партии «Непокорённая Франция» и кандидат на президентских выборах 2027 года этой страны, на своём предвыборном митинге в регионе Бурже на севере Парижа изложил свои позиции и программы относительно событий в Западной Азии.

Меланшон, подчёркивая поддержку палестинского народа, сказал: «Мы будем напрямую помогать в противодействии геноциду в Газе и постепенной аннексии Западного берега палестинцам».

Он добавил: «Французские корабли, при необходимости, будут сопровождать флоты, направляющиеся в Газу, которые мобилизованы для защиты прав палестинского народа».

Этот французский политик также объявил о своём несогласии с постепенной оккупацией Западного берега, южного Ливана и Голанских высот оккупационным режимом и сказал, что Париж не примет такие действия.

Меланшон в другой части своих заявлений подчеркнул необходимость принятия практических мер для поддержки христианских общин в Палестине и Ливане и сказал, что эти общины находятся под давлением блокады и притеснений.

Жан-Люк Меланшон, лидер партии «Непокорённая Франция», является одной из ключевых фигур французского левого движения, который ранее также участвовал в президентских выборах этой страны. Он занял третье место на выборах 2022 года, получив около 22 процентов голосов.

Меланшон в своей предвыборной программе 2027 года объявил независимую от США и НАТО внешнюю политику, поддержку прав палестинцев, противодействие поселенчеству и аннексии палестинских земель и введение санкций против кабинета Биньямина Нетаньяху в качестве основных направлений своей внешней политики.