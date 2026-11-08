Согласно сообщению агентства «Абна» со ссылкой на Reuters, Дональд Трамп, президент США, потребовал от Министерства юстиции этой страны провести расследование против демократов по обвинению в угрозах различным лицам. Он, опубликовав сообщение в социальных сетях, утверждал, что действия демократов равносильны совершению преступления, однако при этом не предоставил никаких доказательств в подтверждение своего утверждения.

Кандидаты-демократы на промежуточных выборах победили своих соперников-республиканцев, являвшихся сторонниками Трампа, и с января получат контроль над Конгрессом. Лидеры этой партии обещали рассмотреть действия правительства Трампа путём проведения слушаний и расследований.

Трамп в своём сообщении обвинил демократов в том, что они отправляли угрожающие сообщения многим людям, которые все невиновны!

В сообщении Трампа также упоминается Элисса Слоткин, сенатор-демократ от штата Мичиган. Слоткин в прошлом месяце в выступлении в Чикагском университете предложила Конгрессу провести расследование в отношении лиц, сыгравших роль в реализации политики Трампа.