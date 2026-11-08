Согласно сообщению агентства «Абна», Центральное командование армии США (CENTCOM) заявило, что операция морской блокады против Ирана продолжается.

Это командование утверждало, что с момента возобновления морской блокады против Ирана оно изменило маршрут 147 торговых судов и вывело из строя пять судов.

Этот военный орган объявил: Американские силы в субботу остановили одно торговое судно в Оманском заливе.

CENTCOM утверждало, что вывело это торговое судно из строя после того, как оно проигнорировало их предупреждения.

В заключение это командование рекомендовало морякам, которые перемещаются вблизи берегов Ирана или его окрестных вод, обращать внимание на предупреждения этого командования и следовать им.