Согласно сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», Мухаммед Али аль-Хуси, член Высшего политического совета Йемена, подчеркнул: Агрессия саудовского врага против мирных жителей и жилых районов в Йемене является военными преступлениями.

Он добавил: Эти преступления никогда не приведут к капитуляции достойного йеменского народа, а лишь укрепят их силу, достоинство и стойкость.

Прошлой ночью министр здравоохранения Йемена объявил: Число погибших в результате авиаудара Саудовской Аравии по домам граждан в деревне «Аш-Шария» в уезде Бани-Хушайш провинции Сана по предварительным данным достигло 32 человек, ещё 38 ранены.

Он добавил, что операция по извлечению тел погибших из-под завалов домов, подвергшихся ударам саудовских истребителей, продолжается.

Министр здравоохранения Йемена также сказал, что саудовские истребители в ходе попыток спасателей и медицинских сил вынести раненых с места этого удара нанесли удары и по ним.