Согласно сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», Ицхак Герцог, глава сионистского режима, прошлой ночью объявил, что поручил Гидеону Айзенкоту, главе партии «Йешар», формирование кабинета.

Герцог объявил, что у Айзенкота будет 28 дней на формирование кабинета, и этот срок может быть продлён ещё на 14 дней.

Айзенкот в четверг, после консультаций партий с Герцогом, получил поддержку большинства членов Кнессета для занятия должности премьер-министра; что создало основу для предоставления ему мандата на формирование будущего кабинета.

После этих встреч Герцог объявил, что представители парламентских фракций, располагающих в общей сложности 67 местами, поддержали Айзенкота; в то время как другие фракции с общей численностью 46 мест потребовали поручить формирование кабинета Биньямину Нетаньяху.

Глава сионистского режима, хотя и охарактеризовал результат этих консультаций как «ясный», заявил, что перед предоставлением официального мандата на формирование кабинета проведёт ещё один раунд переговоров с лидерами партий, чтобы их позиции стали более ясными.

С другой стороны, партия «Йешар» в ответ на заявления Нетаньяху о формировании единого кабинета на оккупированных территориях обвинила его в лицемерии и, критикуя его, объявила, что Нетаньяху вызвал «раскол в израильском обществе» и ослабил единые кабинеты, которые сам же формировал.

Выборы, состоявшиеся 27 октября, завершились без того, чтобы какой-либо из двух политических лагерей смог получить парламентское большинство. Согласно результатам выборов, партия «Ликуд» под руководством Нетаньяху получила 27 мест из 120 мест Кнессета. Его коалиция «Национально-религиозная» также получила 53 места; напротив, коалиция оппонентов под руководством Айзенкота получила 48 мест. Две арабские партии также получили в общей сложности 19 мест, что является беспрецедентным результатом в истории выборов сионистского режима.