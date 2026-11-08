Согласно сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Манар», сотни сионистов в Тель-Авиве, проводя масштабную демонстрацию, потребовали от лидеров оппозиционного течения в сионистском режиме сформировать коалиционное правительство с участием арабских партий. Оппозиционное течение, известное как «Блок перемен», получило 67 мест, а арабские партии — 19 мест на парламентских выборах режима.

Сионисты, участвовавшие в этой демонстрации, заявили, что формирование правительства оппозиционеров и арабских партий является единственным путём к прекращению власти Нетаньяху и началу нового политического этапа в сионистском режиме.

Они подчеркнули, что коалиция Нетаньяху потерпела поражение на выборах режима и потеряла большинство.

СМИ сионистского режима прошлой ночью сообщили, что Ицхак Герцог, глава режима, официально поручил Гидеону Саару, главе партии «Йеш Атид», формирование правительства.

У Саара будет 28 дней на формирование своего правительства, что может быть продлено ещё на 14 дней (всего 42 дня).