Согласно сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Масира», Яхья Сари, официальный представитель Вооружённых сил Йемена, сегодня в субботу в своём заявлении объявил: За последние 24 часа саудовский враг нанёс 105 воздушных и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре нашей страны. В результате бомбардировок, осуществлённых в столице (Сане), а также в провинциях Аль-Джауф, Таиз, Амран, Хаджа, Саада, Мариб и Лахдж, десятки мирных жителей убиты или ранены.

Официальный представитель Вооружённых сил Йемена продолжил: Саудовские удары были нанесены истребителями «F-15» и «Typhoon», которые взлетели с авиабаз «Хамис Мушайт» и «Таиф»; ракетные удары были нанесены из районов «Наджран» и «Джизан».

Затем Яхья Сари добавил: С начала эскалации конфликта общее число воздушных и ракетных ударов агрессивной коалиции во главе с Саудовской Аравией против этой страны достигло 4369.