Али Вадайе в беседе с корреспондентом агентства «Абна», указывая на то, что некоторые по-прежнему надеются на возможность изменения поведения Америки посредством уступок, заявил: Для анализа поведения Америки необходимо различать стратегические интересы этой страны и конъюнктурные решения различных правительств. То, что имеет значение во внешней политике Вашингтона, — это не просто позиции одного президента или политического течения, а совокупность структурных интересов и соображений, которые играют роль в принятии решений этой страны.

Он добавил: В таких условиях нельзя представить, что с предоставлением уступок со стороны Ирана подход Америки обязательно изменится. Опыт отношений двух стран показал, что Вашингтон во многих случаях, даже после соглашения и получения уступок, не отказывался от выдвижения новых требований или возвращения к своей политике давления.

Уступки не обязательно ведут к сокращению требований Америки

Этот аналитик международных вопросов, указывая на опыт ядерного соглашения, пояснил: СВПД (ядерная сделка) является ярким примером этой проблемы. Иран в рамках этого соглашения принял ограничения и выполнил обязательства, однако Америка легко вышла из соглашения и взяла на вооружение политику максимального давления. Этот опыт показывает, что, просто предоставляя уступки, нельзя создать гарантию приверженности другой стороны или изменения её поведения.

Вадайе продолжил: Основная проблема возникает тогда, когда одна сторона полагает, что, делая уступки, она сможет отговорить другую сторону от враждебных позиций, в то время как другая сторона в принципе может рассматривать такие уступки не как признак решения разногласий, а как возможность для выдвижения дополнительных требований.

Он отметил: В международных отношениях уступки имеют смысл тогда, когда напротив них существует конкретное и гарантированное достижение. Если уступка сделана, но другая сторона продолжает политику угроз, санкций и давления, такой процесс не только не помогает решению разногласий, но и может ослабить позицию уступающей стороны.