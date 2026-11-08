Ахмад Надери в беседе с корреспондентом агентства «Абна», реагируя на действие Исламской Республики Иран по включению Военно-морских и Военно-воздушных сил Великобритании в список террористических организаций, заявил: Исламская Республика Иран будет занимать решительную позицию в отношении враждебных действий стран, включая объявление Корпуса стражей исламской революции террористической организацией, и если другие страны также пойдут по этому пути, Иран будет реагировать соразмерно этим действиям.

Враждебные действия Великобритании против Ирана имеют давнюю историю

Указывая на действие британского правительства по объявлению КСИР террористической организацией, он назвал этот шаг имеющим историю и продолжающим враждебную политику этой страны против Исламской Республики Иран, и добавил: С 1401 года (2022 г.) некоторые страны-члены Европейского союза, Великобритания и ряд других стран, включая Канаду, начали процесс выдвижения вопроса об объявлении КСИР террористической организацией и стремились превратить этот подход в политический и международный дискурс.

Член Президиума Меджлиса продолжил: В течение последнего года, особенно после 12-дневной войны, действия и позиции этих стран в отношении КСИР усилились, а после 40-дневной войны этот процесс достиг стадии, когда они обрели большую смелость для продвижения и реализации таких решений.

Надери подчеркнул: Меджлис также настаивает на той позиции, что если КСИР как часть официальных вооруженных сил Исламской Республики Иран будет включен в список террористических организаций, то Исламская Республика Иран также включит армии стран, совершивших это действие, в список террористических организаций и признает их террористическими силами.

Он отметил: В таких условиях вооруженные силы этих стран в регионе окажутся в зоне поражения Исламской Республики Иран и будут признаны законными целями. Мы также сохраняем за собой право на противодействие и открытие огня по вооруженным силам Великобритании, США и любой другой страны, которая включит КСИР в список террористических организаций.