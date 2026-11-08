Согласно сообщению агентства Mehr, Управление по связям с общественностью ВМС КСИР в своем заявлении объявило о взрыве и возгорании двух нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

Текст заявления приводится ниже:

Несколько мгновений назад два нефтяных танкера-нарушителя, один в восточной части Ормузского пролива, а другой в самом проливе, которые намеревались проследовать по запрещенному маршруту, после подрыва на мине охвачены очень сильным огнем.

Эти два танкера, которые, совершив множество нарушений и отключив свои навигационные системы и системы определения местоположения, пытались пройти по запрещенному маршруту в Ормузском проливе, после подрыва на мине взорвались и горят.

ВМС КСИР предупреждают: как было объявлено ранее, любое судно или плавсредство, которое будет сотрудничать с агрессивной и грабительской армией США, нарушит иранские правила в Ормузском проливе и войдет в запретную зону, непременно подорвется на мине, поэтому не обращайте внимания на фантазии командующего CENTCOM.