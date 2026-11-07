По сообщению агентства Абна со ссылкой на агентство ТАСС, Борис Писториус, министр обороны Германии, в интервью медиагруппе «Функе» (Funke) сказал, что Берлин больше не может предоставить Украине системы противовоздушной обороны «Патриот», поскольку это может создать критические пробелы в собственной системе обороны Германии.

Министр обороны Германии заявил: обеспечение оборудованием, особенно системами «Патриот», стало трудным. Германия до сих пор передала Киеву несколько систем и большое количество управляемых ракет. В настоящее время у нас нет возможности сделать что-то большее.

Борис Писториус добавил: любое оборудование, которое мы сейчас передадим, в течение некоторого времени не может быть заменено, и это создаст пробелы в [нашей системе обороны], которые мы не можем позволить себе допустить.

Он также отметил, что другие страны «предприняли гораздо меньше действий», и добавил, что Германия ожидает от своих партнёров увеличения их усилий.

Писториус сказал: мы должны провести очень серьёзный разговор об этом на следующей встрече контактной группы по Украине в середине ноября.