По сообщению агентства Абна, агентство Reuters в своём репортаже написало: Джей-Ди Вэнс, вице-президент США, в последние дни кампании промежуточных выборов изменил свою стратегию и вместо защиты деятельности Дональда Трампа сосредоточился в большей степени на темах, которые формируют его независимую политическую идентичность.

Изучение Reuters шести речей Вэнса со времени собрания республиканцев в сентябре показывает, что он для привлечения поддержки избирателей аргументировал главным образом на основе своих политических программ. Это изменение произошло в условиях, когда снижение популярности Трампа нанесло ущерб положению кандидатов-республиканцев на выборах.

По словам двух источников, осведомлённых о предвыборной стратегии Вэнса, он и его советники считали такие темы, как экономический национализм, сдержанность во внешней политике и общественная безопасность, политически влиятельными и полагали, что Вэнс может, опираясь на эти сферы, занять более независимую позицию, чем Трамп.

Хотя Вэнс ещё не высказался о выдвижении на президентских выборах 2028 года, и Трамп также не поддержал ни его, ни другого кандидата, вице-президент считается одним из главных вероятных вариантов республиканцев для преемства Трампа. Однако для успеха в будущих состязаниях он должен сохранить большую часть электоральной коалиции Трампа и одновременно отделить себя от политических последствий деятельности президента.