По сообщению агентства Абна со ссылкой на информационный портал Министерства иностранных дел Египта, Бадр Абдель Аты, министр иностранных дел Египта, в телефонном разговоре с Фейсалом бин Фарханом бин Абдаллой Аль Саудом, министром иностранных дел Саудовской Аравии, призвал все заинтересованные стороны в регионе к сдержанности, приоритету языка диалога и переговоров и отказу от любых действий, ведущих к напряжённости.

Посол Надер Заки, официальный представитель Министерства иностранных дел Египта, уточнил: этот разговор состоялся в рамках непрерывных консультаций между двумя братскими странами относительно последних событий в регионе и в продолжение интенсивных контактов министра иностранных дел Египта с арабскими коллегами и международными партнёрами в целях поддержки безопасности и мира и предотвращения ухудшения ситуации.

В ходе этой консультации министры иностранных дел двух стран рассмотрели последние совместные шаги и текущие усилия по предотвращению эскалации кризиса.

Обе стороны подчеркнули необходимость сдержанности всех сторон, продвижения пути дипломатии и положительного ответа на усилия посредников для достижения договорённостей, которые обезопасят регион от рисков и последствий военного конфликта, поскольку продолжение этой ситуации подрывает безопасность и стабильность региона и возвращает кризис к нулевой точке.

В конце этого разговора министры иностранных дел Египта и Саудовской Аравии подчеркнули продолжение усилий, координации и консультаций со всеми заинтересованными сторонами, чтобы наряду с утверждением мира и принципов международного права был принят политический и серьёзный подход к радикальному решению кризиса и сдерживанию его негативных последствий на региональном и международном уровнях.