По сообщению агентства Мехр, Фуад Хусейн, министр иностранных дел Ирака, в беседе с Аль-Джазирой сказал: текущая ситуация указывает на вероятность возобновления войны в регионе.

Он добавил: Ирак понёс убытки в размере 60 миллиардов долларов из-за остановки экспорта своей нефти через Ормузский пролив. Экспорт иракской нефти через Ормузский пролив возобновился после договорённостей с Вашингтоном и Тегераном. Вашингтон официально потребовал от Ирака закрыть все пограничные пропускные пункты с Ираном, кроме двух.

Он утверждал: мы сказали Ирану, что приветствуем дружбу и союз с этой страной, но не принимаем её вмешательства в наши внутренние дела.

Он добавил: мы располагаем информацией об использовании иностранными сторонами территории Ирака для нападения на соседние страны.

Министр иностранных дел Ирака о отношениях Багдада с Эр-Риядом также сказал: мы стремимся решить свои разногласия с Саудовской Аравией посредством откровенного диалога.