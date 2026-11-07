По сообщению агентства Абна, Махди аль-Машшат, глава Высшего политического совета Йемена, заявил: мы перед всеми мучениками нашего народа обязуемся отомстить убийце детей и женщин — «Рогу дьявола» (Саудовской Аравии).

Он добавил: мы накажем «Рог дьявола» за его преступления против йеменского народа.

Он сказал: «Рог дьявола» наносит удары по рынкам и жилым домам, как это делают сионисты.

Это происходит в то время, как представитель здравоохранения Йемена объявил: в преступлении саудовского врага против жилых районов в деревне аш-Шария в городе Бани Хашиш в Сане 25 человек приняли мученическую смерть и ещё 30 человек получили ранения.