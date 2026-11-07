По сообщению агентства Абна со ссылкой на телеканал Кудс Пресс, Хазем Касем, представитель Исламского движения сопротивления ХАМАС, зачитав заявление этого движения, подчеркнул, что катастрофическая гуманитарная ситуация в секторе Газа и страдания палестинского народа вследствие затопления палаток сотен перемещённых семей являются позорным пятном на лбу мирового сообщества, которое по-прежнему неспособно заставить сионистский режим отменить жестокую блокаду сектора Газа.

Он добавил, что ответственность за эту гуманитарную катастрофу, помимо сионистского режима, несут международные институты, включая так называемый «Совет мира» и его главу «Николая Младинова», которые не смогли выполнить свои обязанности по обеспечению ввоза гуманитарной и спасательной помощи в сектор Газа и по-прежнему молчат перед лицом преступления блокады более двух миллионов палестинцев, проживающих в этом анклаве.

Представитель ХАМАС отметил, что усугубление гуманитарной ситуации в секторе Газа требует, чтобы посредники взяли на себя полную ответственность за подписанные соглашения и серьёзно и эффективно действовали для принуждения оккупационного режима к выполнению своих обязательств; обязательств, во главе которых стоит ввоз гуманитарной помощи и жилищного оборудования в необходимом и достаточном количестве, чтобы уменьшить непрерывные страдания палестинского народа.

Касем также призвал Лигу арабских государств предпринять срочные и эффективные действия для спасения сектора Газа от продолжения гуманитарной катастрофы, которые соответствовали бы принципам и целям, на основе которых была основана эта Лига, и отражали бы её национальную и человеческую ответственность перед палестинским народом.

Организация спасательной службы Газы сегодня объявила, что вследствие сильных дождей и ураганных ветров лагеря перемещённых лиц в различных районах сектора Газа были затоплены, и большое число их палаток было разрушено.