По сообщению агентства Абна, генерал-майор Мохсен Резаи, секретарь Высшего совета национальной безопасности, опубликовав пост в одной из социальных сетей, обращаясь к американским государственным деятелям, написал: вы проиграли и войну, и выборы. Вэнс признал поражение, Рубио на грани ухода, Хегсет вскоре будет отстранён, а командующий CENTCOM теперь стал подкастером!

Он добавил: теперь именно в Вашингтоне мы должны донести это послание до чьего слуха, что если вы начнёте войну, вы столкнётесь с уничтожающим ответом.