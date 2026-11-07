По сообщению агентства Абна, Мохаммад Ислами, вице-президент и глава Организации атомной энергии Ирана, в ответ на вопрос телеканала Рашатудей сказал: то, что Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов, постоянно угрожает атакой на «гору Коланг» и ранее использовал различные угрозы относительно атаки на другие места, является явным признаком их отчаяния.

Ислами добавил: в то же время Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, также действовал как послушный агент и последователь наших врагов и фактически предоставляет им информацию.

Он отметил: этот шаг Гросси представляет собой злоупотребление полномочиями международных институтов, что ставит под сомнение авторитет и легитимность этих организаций, а также выявляет серьёзную слабость как в «Уставе Организации Объединённых Наций», так и в «Договоре о нераспространении ядерного оружия».

Глава Организации атомной энергии решительно осудил применение таких двойных стандартов генеральным директором Международного агентства по атомной энергии и сказал: эти двойные стандарты стали настолько очевидными, что теперь применяются открыто.

Ислами в ответ на вопрос о том, выйдет ли Иран из Договора о нераспространении ядерного оружия или нет, также добавил: этот вопрос требует стратегического и масштабного решения, которое находится в сфере полномочий суверенных органов страны.

Он сказал: однако важно то, что наша страна принимает свои решения в рамках более широкой и стратегической перспективы, основанной на соображениях национальной безопасности и национальных интересов.