Хасан Ханизаде в беседе с корреспондентом Абна, ссылаясь на высказывания Лидера революции о том, что надежда на изменение поведения системы господства посредством партийных и фракционных перестановок или уступок Америке является ошибочным представлением, отметил: опыт последних 47 лет Исламской Республики Иран во взаимодействии с Америкой является тяжелым и поучительным опытом; поскольку за эти четыре десятилетия к власти в Америке приходили различные правительства от обеих партий — Демократической и Республиканской, однако общий подход этой страны в отношении Ирана по-прежнему остается агрессивным и конфронтационным.

Он добавил: стратегическая политика США в отношении Ирана не претерпела никаких фундаментальных изменений, а произошедшие изменения носили преимущественно тактический характер и касались методов реализации. Поэтому представление о том, что внешние изменения в политической структуре и смена партий в Америке могут создать основу для установления иных отношений между Тегераном и Вашингтоном, является неверным представлением.

Эксперт по международным вопросам, ссылаясь на деятельность различных американских правительств, подчеркнул: в период президентства Барака Обамы и Джо Байдена против Ирана применялись масштабные санкции в экономической, социальной и.security сферах, а в период Дональда Трампа метод конфронтации Америки сместился от инструментов давления и мягкой войны к военным подходам и прямой конфронтации.

Ханизаде продолжил: мы не должны изменять свою оценку стратегической политики Америки на основе смены правительств и политических течений этой страны; поскольку Вашингтон в своих подходах ставит на первое место свои стратегические и крупные интересы и интересы сионистского режима, и это наблюдается также во взаимодействии с независимыми странами.

Он, заявив, что высказывания Лидера революции проистекают из опыта прошлых лет в противостоянии американской политике, сказал: особенно в последние месяцы атаки, приписываемые Америке, нанесли ущерб инфраструктуре Ирана, а медицинские центры, школы и объекты обслуживания также вошли в число пострадавших целей.

Эксперт по международным вопросам в заключение отметил: совокупность этих событий и исторических опытов может стать уроком для различных политических течений страны и еще больше продемонстрировать необходимость укрепления внутреннего единства и сплоченности перед лицом гегемонистской политики Америки.