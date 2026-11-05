По сообщению агентства Абна со ссылкой на агентство Аль-Арабия, министр иностранных дел Германии Йохан Вадфул сегодня, в среду, выразил надежду, что «весьма решительная» победа демократов на промежуточных выборах в Америке может привести к представлению новых инициатив для прекращения конфликтов на Ближнем Востоке (Западной Азии) и в Украине.

Министр иностранных дел Германии, через день после того как американские избиратели нанесли историческое поражение республиканцам, поддерживающим Дональда Трампа, сказал: Демократическая партия, обладая большинством в обеих палатах Конгресса, вероятно, будет стремиться к изменению политического курса в Соединенных Штатах.

Он далее добавил, что при тесном сотрудничестве между Соединенными Штатами и Европой «может открыться новая возможность для начала новой инициативы» по урегулированию конфликтов.

Этот министр также отметил, что, по-видимому, тарифы, введенные Трампом, а также враждебные действия Америки против Ирана, наряду с ростом стоимости жизни, сыграли роль в формировании результата текущих выборов.

Вадфул сказал: патриотизм означает защиту этого умеренного течения от врагов демократии; то есть от тех, кто поддерживает авторитаризм и диктатуру.