По сообщению агентства Абна, «Элизабет Уоррен» (Elizabeth Warren), старший сенатор-демократ от штата Массачусетс США, опубликовав сообщение в социальной сети X в реакции на тяжелое поражение однопартийцев-республиканцев Трампа на промежуточных выборах в Конгресс этой страны, написала: напоминание, Дональд Трамп — самый коррумпированный президент в истории Америки.

Старший сенатор-демократ от штата Массачусетс США также заявила вчера: не забывайте, война Дональда Трампа с Ираном привела к тому, что цена бензина для вас (народа Америки) взлетела до небес.

Опубликованные результаты выборов в Америке свидетельствуют о решительном лидерстве демократов в обеих палатах — Сенате и Палате представителей этой страны.