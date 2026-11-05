Агентство Абна: результаты промежуточных выборов в Америке свидетельствуют об изменении баланса сил в Вашингтоне и ослаблении позиций Республиканской партии; изменение, которое может повлиять на политические уравнения правительства Дональда Трампа и повысить цену продолжения конфронтационной политики этой страны, особенно в отношении Ирана.

Победа демократов в борьбе за Сенат и продвижение этой партии в Палате представителей произошли в условиях, когда деятельность правительства Трампа в сфере экономики и внешней политики подверглась широкой критике. С этой точки зрения промежуточные выборы следует рассматривать за пределами борьбы за места в Конгрессе и как своего рода общественную оценку деятельности президента Америки.

Война с Ираном; политическая ахиллесова пята Трампа

Одной из важнейших осей политического спора в Америке являются последствия войны с Ираном и ее экономические и security издержки. Рост беспокойства по поводу цен на энергию, давление на жизненный уровень домохозяйств и вероятность расширения конфликтов превратили войну из чисто внешнеполитического вопроса в проблему, влияющую на повседневную жизнь американских граждан.

Трамп пришел к власти с обещанием уделять приоритет внутренним интересам Америки и избегать дорогостоящих конфликтов; однако вступление его правительства в военное противостояние с Ираном поставило этот лозунг под серьезный вопрос. В таких условиях часть американских избирателей задает вопрос, почему финансовые ресурсы страны должны расходоваться на войну, которая может наложить на общество дополнительные экономические и security издержки.