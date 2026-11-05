По сообщению агентства Абна, еврейскоязычная газета «Гаарец» в своей сегодняшней передовице написала, что сионистский режим под правлением Биньямина Нетаньяху превращается в «токсичный бренд», от которого следует отстраняться и дистанцироваться.

Эта газета далее написала: события вчерашнего дня продемонстрировали два тревожных примера этого положения. Во-первых, заявления президента США Трампа о том, что Соединенные Штаты Америки в конце текущего календарного года прекратят выплату помощи в сфере безопасности в размере 3,8 миллиарда долларов сионистскому режиму.

Также эта газета указывает, что объявление о прекращении помощи в сфере безопасности Израилю, даже если оно сделано с политическими расчетами или является смехотворным пропагандистским маневром, свидетельствует о том, что степень превращения Тель-Авива в ненавистный и токсичный режим в глазах американского общественного мнения очень высока.

Гаарец добавляет, что второй случай касается Европы, где, вероятно, к правилам присоединения к европейской программе «Горизонт» (крупнейшей в мире программе предоставления грантов на исследования, от которой Израиль пользуется десятилетиями) добавлены пункты, которые ставят под угрозу участие этого режима в ней.

В этом пункте предусмотрено, что любая третья страна, желающая участвовать в этой программе, должна уважать права человека, ее поведение не должно противоречить конвенции Организации Объединенных Наций о геноциде, и она должна стремиться к продвижению равенства и справедливости.

Эта газета далее написала: «Не случайно Трамп в день промежуточных выборов в Америке объявил о прекращении помощи. Он прекрасно знает, что Израиль в американском общественном мнении, даже среди республиканцев, сильно пострадал, и дистанцирование от предоставления помощи Израилю может быть политически выгодным для него.»

Гаарец добавляет, что Израиль не может позволить себе сохранять Нетаньяху на посту премьер-министра. Поскольку он продолжит углублять изоляцию Израиля. Лидеры лагеря перемен должны приложить все усилия для формирования кабинета, который встанет на иной путь и изменит текущий процесс в сионистском режиме.