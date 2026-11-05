Алаэддин Боруджерди, член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского консультативного совета, в интервью, указывая на поражение республиканцев на выборах в Америке, назвал это событие достойным поздравления иранскому народу и подчеркнул: Трамп заслуживал этого поражения, и без сомнения, это событие является одним из отголосков атаки на нашу страну и повлечет за собой дальнейшие последствия.

Боруджерди, заявив, что война была навязана иранскому народу, отметил: нашего дорогого имама предали мученической смерти, невинных детей Минаба, людей Ларестана и в разных уголках исламского Ирана предали мученической смерти; поэтому поистине сердце иранского народа утешилось этим поражением, и люди обрадовались этому событию.

Он, подчеркивая, что, конечно, не следует проводить сущностное различие между демократами и республиканцами Америки, добавил: мы считаем демократов и республиканцев двумя сторонами одной монеты. Америка известна своими высокомерными чертами и историей преступлений, совершенных против человечества, и эта сущность не изменится со сменой правящей партии.

Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента, указывая на историю преступлений Америки в мире, заявил: Америка — единственная страна, применившая атомную бомбу и уничтожившая сотни тысяч невинных людей в Хиросиме и Нагасаки. Америка также совершила множество преступлений в различных странах мира, о которых больше нет нужды говорить.

Боруджерди отметил: следовательно, следует различать два вопроса; поражение Трампа на выборах — это вопрос, который следует поздравить великому иранскому народу, поскольку он заслуживал такого поражения, и люди обрадовались этому событию, однако сущность республиканцев и демократов с нашей точки зрения не имеет принципиального различия друг с другом.