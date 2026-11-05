По сообщению агентства Абна, представительство Ирана в Вене в среду, опубликовав сообщение в одной из социальных сетей, написало: «Рафаэль Гросси в очередной раз выразил обеспокоенность по поводу запасов обогащенного до 60 процентов урана Ирана, но промолчал о незаконной бомбардировке мирных ядерных объектов Ирана, находящихся под гарантиями».

В продолжении этого сообщения говорится: «Эти агрессивные действия также нацелены на основы международного права, Устав Организации Объединенных Наций, Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Устав Международного агентства по атомной энергии».

Представительство Ирана, ссылаясь на предыдущие доклады агентства, подчеркнуло: «Гросси прекрасно знает, что Международное агентство по атомной энергии провело аудит каждого грамма ядерных материалов Ирана. Его собственные доклады также никогда не фиксировали отклонения даже одного грамма этих материалов».

В另一 части этого сообщения указывается: «В Договоре о нераспространении ядерного оружия не установлен никакой потолок для уровня обогащения, и никто не имеет права самовольно устанавливать вымышленный потолок».

Представительство Ирана в завершение, критикуя двойственный подход генерального директора агентства, поставило вопрос, почему он не выражает обеспокоенности по поводу накопления тонн ядерных материалов оружейного уровня обогащения и плутония по всему миру, в том числе в странах, не обладающих ядерным оружием.

Гросси ранее в беседе с радио Караколь Колумбия, повторяя политические утверждения о мирной ядерной программе Ирана, заявил, что осуществленные деятельности имеют некоторые тревожные аспекты, и Тегеран не обеспечил полностью прозрачность и запрошенный агентством доступ.