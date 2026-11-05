По сообщению агентства Абна, Исмаил Бакаи в реакции на заявления министра иностранных дел Германии, оправдывающие военную агрессию Америки и сионистского режима против Ирана, на своей личной странице написал:

«Однажды канцлер Мерц с воодушевлением заявил, что Израиль, нападая на Иран, „делает нашу грязную работу". Но всего несколько месяцев спустя тот же канцлер сетует на стоимость этой войны в 100 миллиардов евро для экономики Европы! Теперь его министр иностранных дел взялся оправдывать военную агрессию против Ирана. Он дошел до такого безразличия и морального упадка, что не обращает внимания ни на человеческие издержки и совершенные преступления, ни не понимает экономического ущерба от этого для своей страны и Европы. Немецкая пословица советует: „Человек должен учиться на убытках". Но „беспечный Ганс" не из тех, кто учится на уроках».