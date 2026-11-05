По сообщению агентства Мехр, Верховный лидер Исламской революции в послании по случаю Национального дня борьбы с мировым высокомерием назвал этот день символом «построения фронта истины против фронта лжи» и подчеркнул «прояснение обязанности иранского народа перед преступной Америкой».

Аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи, перечитывая «десятилетия открытой враждебности Америки к иранскому народу в различные периоды», указал на «постоянство и ежедневность дней стойкости и борьбы иранского народа с великим сатаной» и заявил: враг на каждом этапе сталкивался с крепкой стеной полевой реальности и твердыми скалами воли мужественного иранского народа.

Верховный лидер также назвал единственным путем достижения точки абсолютного сдерживания продолжение стратегии «Иран чем сильнее, тем лучше» на пути всестороннего прогресса и вновь подчеркнул необходимость продолжения взаимной поддержки «народа» и «должностных лиц».