По сообщению агентства Абна, бригадный генерал Исмаил Каани, командир сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, предупредив о просчетах Америки, подчеркнул единство фронта сопротивления в различных сферах и сказал: «Недальновидные американские лидеры, чтобы не совершить грубую ошибку в расчетах, должны знать, что сегодня все сопротивление представляет собой единый фронт с единством различных арен. Поэтому не рассчитывайте глубину фронта только по дальности оружия, добавьте к этому и глубину сопротивления, иначе получится война с оружием в Ормузском проливе и освобождение Баб-эль-Мандеба силами сопротивления».

Он, указывая на роль Нетаньяху в начале войны Америки против Ирана и ее последствия в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебе, подчеркнул: «Самовлюбленный президент Америки, доверившись лживым словам Нетаньяху, начал азартную игру войны с Ираном, и результатом стала продажа 250-летнего престижа Америки и проигрыш Ормузского пролива. Благодаря упорству в Ормузе, фронт сопротивления разумно навязал Америке проигрыш Баб-эль-Мандебского пролива, и после послания Верховного лидера, если Америка продолжит свое азартное поведение в войне, сплоченный фронт сопротивления с разумными расчетами как на поверхности, так и в глубине сможет нанести Америке фундаментальные удары».