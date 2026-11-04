По сообщению агентства ABNA, «Захран Мамдани», мэр Нью-Йорка, в интервью журналу Wired рассказал об изменении политической атмосферы этой страны.

Он сказал: Сейчас ощущается иная атмосфера, и подчеркнул, что новые политические изменения только начались, и продолжение этого пути требует больше усилий.

Эти заявления прозвучали в то время, как результаты промежуточных выборов 3 ноября 2026 года (12 абана 1405 года) свидетельствуют о продвижении демократов в конгрессовских гонках, и СМИ сообщили о взятии этой партией большинства в Палате представителей.

Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка в ноябре 2025 года и с 1 января 2026 года начал свою деятельность в качестве мэра. Он в своей победной речи говорил о начале новой эпохи в политике Нью-Йорка.