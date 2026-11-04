По сообщению агентства ABNA со ссылкой на новостной канал CBS, «Ильхан Омар», действующий депутат Демократической партии в Палате представителей США, одержала победу на выборах в пятом округе штата Миннесота против Джона Нигла, кандидата от республиканцев.

Омар с 2019 года представляет пятый округ Миннесоты. Этот округ охватывает город Миннеаполис и его окрестности и считается одним из округов, наиболее склонных к Демократической партии в Америке.

Джон Нигл, республиканский соперник Омар, ранее служил в полиции штата Миннесота и в своей предвыборной кампании делал акцент на таких вопросах, как улучшение здравоохранения и укрепление безопасности границ.

Ильхан Омар, родившаяся 3 октября 1982 года (11 мехра 1361 года) в Сомали, в детстве вместе с семьей эмигрировала в Америку в качестве беженки. Она прошла в Палату представителей на выборах 2018 года и начала свою деятельность с января 2019 года. Омар — первая женщина сомалийского происхождения и одна из первых двух мусульманских женщин, прошедших в Палату представителей США.