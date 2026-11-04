По сообщению агентства ABNA, телеканал CBS News со ссылкой на Трампа сообщил: Я считаю, что демократы склонны сотрудничать со мной, в противном случае я буду накладывать вето на всё.

Он также, повторив свои прежние позиции по поводу войны против Ирана, сказал: Война с Ираном закончится тогда, когда я решу и скажу, что она закончилась.

Трамп, اشاره به شبکه فاکس نیوز, сказал: Эти поражения касаются этого телеканала, поскольку он приглашал оппозиционных демократических деятелей!

Он признал: Я считаю, что иранское дело было одним из факторов поражения республиканцев, но американцы осведомлены о важности нашей деятельности в этом отношении! Наша миссия в отношении Ирана не завершена, и мы можем предпринять или не предпринять действия в этом отношении.

Трамп, уходя от ответа, чтобы уменьшить тяжесть поражения на выборах, сказал: Я не считаю результаты выборов личным поражением для себя. Я принимаю результаты всех избирательных гонок и поздравляю демократов.

Также сайт телеканала CNN сообщил, что, в то время как избиратели во вторник вечером нанесли тяжелый избирательный удар Дональду Трампу, президенту Америки, он в реакции на эти события в социальных сетях объявил, что намерен стать «политическим комментатором».

Трамп в сообщении в социальной сети Truth Social написал: Я намерен стать политическим комментатором и высказываться о причинах побед и поражений этих кандидатов, как с положительных, так и с отрицательных сторон.