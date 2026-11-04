По сообщению агентства ABNA со ссылкой на «Ан-Нашру», Министерство внутренних дел Сирии, продолжая усилия по разжиганию смуты против ливанской «Хезболлы», заявило, что Управление общей разведки этой страны в сотрудничестве с силами внутренней безопасности сорвало террористический план, целью которого был нефтеперерабатывающий завод в Хомсе.

Террористический режим Джулани утверждает, что за этим планом стояла ячейка, связанная с «Хезболлой».

В заявлении этого министерства говорится, что операция безопасности привела к задержанию членов ячейки, причастных к этому плану, и обнаружению находившихся у них взрывчатых веществ, подготовленных для использования в атаке на нефтеперерабатывающий завод.

Режим Джулани с некоторого времени действует с целью разжигания смуты против ливанской «Хезболлы» и создания кризиса в отношениях Сирии и Ливана.

Медиа-подразделение ливанской «Хезболлы» полностью отвергло обвинения, содержащиеся в заявлении сил внутренней безопасности Джулани, о связи некой «предполагаемой ячейки» с этой партией.

«Хезболла» подчеркнула, что не имеет никакого присутствия или связи на сирийской земле и никакой связи с деятельностью, нарушающей безопасность и стабильность Сирии.

«Хезболла» подчеркнула: Главная ориентация «Хезболлы» — противостояние израильскому врагу, который продолжает свои агрессии против Ливана и Сирии и оккупацию частей территорий этих двух стран. Противостояние этому врагу и его экспансионистским планам должно быть главным приоритетом, и усилия и позиции должны объединяться на этом пути, а не сопровождаться обвинениями, которые не приносят ничего, кроме обеспечения интересов Израиля.

Ранее также органы безопасности режима Джулани обвиняли ливанскую «Хезболлу» в связи с атакой на нефтеперерабатывающий завод в Хомсе в этой стране. Эта организация утверждала, что ячейка, связанная с ливанской «Хезболлой», сыграла роль в этом плане.